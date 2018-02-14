Пока не потеряли воднолыжный стадион в Дубне. Видео

О необходимости реконструкции водного стадиона и полной замены системы отопления в школе №7 на встрече представителей СМИ с руководством Дубны рассказал заместитель главы города по социальной сфере Н.Ю. Мадфес.

На замену системы отопления в этом учебном заведении выделяется более 6 млн ₽. Подчёркивалась необходимость до начала нового учебного года завершить все ремонтные работы.

Если говорить о стадионе, то Н.Ю. Мадфес напомнил, что в 2005 году он был признан лучшим в мире. Паводок 2013 года нанёс значительный ущерб стадиону, который собирал полные трибуны зрителей. Сегодня этот спортивный объект находится в плачевном состоянии.

О том, нужен ли стадион дубненцам, что можно сделать, чтобы вернуть к жизни это знаменитое спортсооружение и сколько это будет стоить, говорилось на брифинге 13.02.20018г на Балдина-2.