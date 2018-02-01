Подведены итоги Школы информационной безопасности

ДУБНОМЕТР
Давление: 758 мм
Влажность: 89%
Облачность: 92%
I Зимняя Школа информационной безопасности для учащихся 8-11 классов, стартовавшая 20 января в университете «Дубна», успешно завершила свою работу
Удобный очно-дистанционный формат Школы позволил принять в ней участие не только школьникам Московской области, но и Республики Коми.
Программа Школы включала мастер-классы по компьютерным сетям, криптографии, стеганографии, робототехнике, программированию и компьютерной криминалистике. Для дистанционных участников была организована прямая трансляция мастер-классов через Youtube-канал.
Завершающим этапом стала олимпиада по информационной безопасности, в рамках которой ребята решали интересные тематические задачи, а победители и призеры получили ценные подарки и дипломы.
Поздравляем победителей и призеров олимпиады: