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Подведены итоги Школы информационной безопасности

Образование     3     0     чт, 01.02.2018 - 22:45
Университет "Дубна"
Татьяна Садырова, редактор сайта Университета "Дубна"
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I Зимняя Школа информационной безопасности для учащихся 8-11 классов, стартовавшая 20 января в университете «Дубна», успешно завершила свою работу

Удобный очно-дистанционный формат Школы позволил принять в ней участие не только школьникам Московской области, но и Республики Коми.

Программа Школы включала мастер-классы по компьютерным сетям, криптографии, стеганографии, робототехнике, программированию и компьютерной криминалистике. Для дистанционных участников была организована прямая трансляция мастер-классов через Youtube-канал.

Завершающим этапом стала олимпиада по информационной безопасности, в рамках которой ребята решали интересные тематические задачи, а победители и призеры получили ценные подарки и дипломы.

Поздравляем победителей и призеров олимпиады:

  • Крюков Андрей;
  • Лисневский Артем;
  • Сахаров Дмитрий;
  • Смолина Дарья;
  • Ваганов Андрей;
  • Степанов Илья;
  • Сысоев Дмитрий;
  • Замотаева Анастасия;
  • Фирсова Олеся.
Университет Дубна