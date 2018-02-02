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Отопительный сезон, аварии, прямые расчёты жителей с энергетиками. Видео.

ЖКХ     69     0     пт, 02.02.2018 - 10:56
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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Для ответа на вопросы по прохождению отопительного сезона на брифинг, который состоялся в городской администрации, были приглашены главный энергетик ОИЯИ А.И. Леонов, гендиректор ОАО «Энергия-Тензор» А.А. Сирош и директор ПТО ГХ Гришин П.С.

Руководители ресурсно-снабжающих организаций поделились своим мнением по возможности расчётов за отопление по фактическому потреблению, о переходе на прямые договорные отношения между ними и потребителями, об особенностях отопительного сезона 2017-2018 и причинах аварий на сетях.

Фото Сергея Гора

Подробнее в видео

 

#Gorkino  https://www.youtube.com/watch?v=WU-MYuqOYUc

 

Источник: 
СпецКорр Дубна ру Сергей Гор
#Gorkino