Отопительный сезон, аварии, прямые расчёты жителей с энергетиками. Видео.

Для ответа на вопросы по прохождению отопительного сезона на брифинг, который состоялся в городской администрации, были приглашены главный энергетик ОИЯИ А.И. Леонов, гендиректор ОАО «Энергия-Тензор» А.А. Сирош и директор ПТО ГХ Гришин П.С.

Руководители ресурсно-снабжающих организаций поделились своим мнением по возможности расчётов за отопление по фактическому потреблению, о переходе на прямые договорные отношения между ними и потребителями, об особенностях отопительного сезона 2017-2018 и причинах аварий на сетях.

Фото Сергея Гора

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