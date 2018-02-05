Отчеты территориальных депутатских групп

Владимир Романцов, пресс-служба Администрации Дубны
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отчет территориальной депутатской группы институтской части города и района Черная речка состоится 13 февраля 2018 г. в 18.00 в зале заседаний Совета депутатов по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 117;
отчет территориальной депутатской группы района Большая Волга состоится 15 февраля 2018 г. в 18.00 в МОУ школа № 7 по адресу: г. Дубна, ул. Энтузиастов, дом 9, актовый зал;
отчет левобережной территориальной депутатской группы состоится 20 февраля 2018 г. в 18.00 в ДК «Октябрь» по адресу: г. Дубна, площадь Космонавтов, дом 1, второй этаж, лекционный зал.