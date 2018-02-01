Осторожно! Тверская область на пороге эпидемии гриппа

Четвёртая календарная неделя 2018 года принесла более 7,8 тысяч обращений к медикам по поводу случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Этот показатель ниже расчетного эпидемического порога на 0,6%, а значит, что область вплотную приблизилась к символической черте.

- При этом, превышение средних многолетних показателей отмечено в городах Кимры, Осташков и В.Волочек, а также в Краснохолмском и Торжокском районах, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. - Среди заболевших циркулируют, преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, а также вирусы гриппа А/H1N1/.

Кстати, А/H1N1/ это тот самый "свиной" грипп о котором так много говорилось несколько лет назад. Впрочем, медики полагают что прививочная кампания дала положительный результат - в области привито более полумиллиона человек и скорость распространения инфекция значительно замедлена.