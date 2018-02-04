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Оперативно-профилактическая операция «Быт»

Общественный порядок  |  Объявления ОМВД     30     0     вс, 04.02.2018 - 11:08
ОМВД
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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05 - 11 февраля: Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве

С 5 по 11 февраля полиция Дубны в целях предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, проводит оперативно-профилактическую операцию «Быт».

Если вы обладаете информацией о правонарушениях или преступлениях или любой другой полезной информацией – просьба сообщать в Дежурную часть: +7 496 2147119, +7 496 2122904, +7 496 2126548.

ОМВД