Оперативно-профилактическая операция «Быт»

С 5 по 11 февраля полиция Дубны в целях предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, проводит оперативно-профилактическую операцию «Быт».

Если вы обладаете информацией о правонарушениях или преступлениях или любой другой полезной информацией – просьба сообщать в Дежурную часть: +7 496 2147119, +7 496 2122904, +7 496 2126548.