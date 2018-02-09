Олег Белов из Дубны получил премию губернатора Московской области

Премии губернатора Московской области получили 12 молодых ученых и три авторских коллектива из девяти муниципалитетов, награды присуждены за достижения в сфере науки и инноваций в 2017 году

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев - поздравил ученых с Днем науки и вручил свидетельства лауреатов.

Лауреатами премии этого года стали 12 молодых ученых и 3 авторских коллектива из 9 муниципальных образований Московской области, в том числе из 6 наукоградов. Самое главное, что темы исследований имеют прикладное значение», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Заместитель руководителя Управления научно-организационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ, кандидат биологических наук, выпускник Университета "Дубна" Олег Валерьевич Белов стал лауреатом Премии Губернатора МО в сфере науки и инноваций 2017 г. за работу «Исследование нейрохимических механизмов воздействия ионизирующих излучений на функции центральной нервной системы». На основании выполненных исследований предложен методический подход к оценке влияния ионизирующих излучений на функциональное состояние мозга, сочетающий экспериментальные и расчетные аналитические методы; выявлена способность некоторых отделов мозга к восстановлению после радиационного воздействия; разработаны компьютерные программы и математические модели, позволяющие изучать наиболее ранние этапы радиационного повреждения нервных клеток, недоступные для экспериментального исследования.

Премии присуждены за исследования в областях энергосбережения, биомедицины, биологии, физики, макрокинетики, аэродинамики, ракетостроения и электроники. Всего на премию губернатора было подано более 100 заявок.

Ежегодно присуждается 15 премий Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 000 рублей каждая. Премия состоит из денежного вознаграждения и свидетельства лауреата Премии.