Около 17 млн руб. направят на ремонт школ и детсадов в Дубне

Ремонтные работы планируют провести в текущем году в восьми образовательных учреждениях Дубны.

Самые масштабные работы, на 6,7 млн руб., запланированы в школе № 7. Это единственная в наукограде школа, отапливаемая электричеством - горячий воздух подается в помещения через вентиляцию путем нагрева электрическими тэнами. Затраты на отопление школы в несколько раз выше остальных, поэтому планируется заменить систему отопления на обычную.

Также ремонт пройдет в школе № 2, школе "Возможность", детских садах № 24, № 14, и некоторых других.