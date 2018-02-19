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Около 17 млн руб. направят на ремонт школ и детсадов в Дубне

Строительство     6     0     пн, 19.02.2018 - 19:45
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Ремонтные работы планируют провести в текущем году в восьми образовательных учреждениях Дубны.

Самые масштабные работы, на 6,7 млн руб., запланированы в школе № 7. Это единственная в наукограде школа, отапливаемая электричеством - горячий воздух подается в помещения через вентиляцию путем нагрева электрическими тэнами. Затраты на отопление школы в несколько раз выше остальных, поэтому планируется заменить систему отопления на обычную.

Также ремонт пройдет в школе № 2, школе "Возможность", детских садах № 24, № 14, и некоторых других.

Источник: 
ИНТЕРФАКС
РемонтируемДубну