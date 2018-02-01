Охрана общественного порядка в период подготовки и проведения выборов

ОМВД России по г.о. Дубна уведомляет вас о том, что 18 марта на территории города состоятся выборы Президента Российской Федерации.

В период подготовки и проведения выборов на избирательных участках силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам:

«Телефон доверия» Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66; Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02