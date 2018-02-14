ОЭЗ "Дубна" - лидер в России, лидер в Подмосковье

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14 февраля в ежегодном обращении к жителям Подмосковья глава региона Андрей Воробьев подвел итоги пяти лет, обозначил планы на будущее и особо отметил успехи ОЭЗ «Дубна»
Ежегодное программное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона состоялось в концертном зале Дома правительства Московской области. В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований, депутатский корпус, политические и общественные деятели, представители предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, деятели науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и спорта, почетные граждане Московской области. ОЭЗ «Дубна» на мероприятии представлял ее генеральный директор Антон Афанасьев.
В этом году выступление было особенным - глава Подмосковья подвел итоги пяти лет работы. В повестке дня было обсуждение наиболее важных для развития региона вопросоы и план дальнейшей реализации стратегии лидерства.
Глава региона особо отметил успехи ОЭЗ «Дубна».
«Среди трех особых экономических зон абсолютный лидер у нас в стране - это «Дубна». Лидер в России и лидер в Подмосковье. Там разместилось 137 компаний. Экономическая территория полностью заполнена. Вы помните, что мы говорили о дополнительных 30 гектарах. Из 10 возможных проектов, заводов, которые можно разместить, на три мы уже получили заявку», - сказал Андрей Воробьев.