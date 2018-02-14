ОЭЗ "Дубна" - лидер в России, лидер в Подмосковье

Ежегодное программное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона состоялось в концертном зале Дома правительства Московской области. В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований, депутатский корпус, политические и общественные деятели, представители предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, деятели науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и спорта, почетные граждане Московской области. ОЭЗ «Дубна» на мероприятии представлял ее генеральный директор Антон Афанасьев.

В этом году выступление было особенным - глава Подмосковья подвел итоги пяти лет работы. В повестке дня было обсуждение наиболее важных для развития региона вопросоы и план дальнейшей реализации стратегии лидерства.

Глава региона особо отметил успехи ОЭЗ «Дубна».