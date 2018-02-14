Очередная авария сетей водоснабжения на проспекте Боголюбова

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В районе круга рядом с ТД "Перекресток"
Сегодня утром, 14 февраля 2018, произошла авария на участке сетей водоснабжения. Отключены от водопровода несколько домов в районе Черной речки. В «Китайскую стену» подача воды уже возобновлена. В домах №7 и №9 по улице Понтекорво специалисты планируют наладить водоснабжение в течение нескольких часов.