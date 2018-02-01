О зачислении детей в детские сады

1 способ:

Личная постановка на очередь в детский сад производится в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) по адресам:

Правый берег: г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.2 (левое крыло здания Администрации).

Левый берег: г.Дубна, ул.Свободы, д.20 (здание библиотеки).

Часы приема: понедельник-суббота с 08.00 до 20.00

Воскресенье выходной.

При этом в ЕИС ребенок получает статус «зарегистрирован», т.е. поставлен в очередь на получение места.

2 способ:

Через портал государственных услуг Московской области (РПГУ):

1.Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ одним из доступных способов авторизации, затем заполняет интерактивную форму Заявления с приложением электронных образов оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

2. Отправленное Заявление и электронные образы оригиналов документов поступают и регистрируются в ЕИСДОУ с сохранением даты и времени подачи в соответствии с Административным регламентом.

3. Проверить статус заявления и положение ребенка в очередности можно через РПГУ по серии и номеру свидетельства о рождении.

3 способ:

Через единый портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ):

1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное Заявление отправляется вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанными в Административном регламенте.

2. Отправленное Заявление и документы поступают и регистрируются в ЕИСДОУ с сохранением даты и времени подачи в соответствии с Административным регламентом

4 способ:

Управление народного образования Администрации города Дубны ул.Мира д.1 каб .1

Часы приема: понедельник, четверг 16.00-18.00

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ на ПОСТАВКУ НА УЧЕТ в качестве

желающего ПОЛУЧИТЬ МЕСТО в ДЕТСКОМ САДУ:

1. Паспорт Заявителя (одного из родителей, законного представителя).

2. Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал).

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8) или свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма № 3)

4. Документы, подтверждающие право на льготы.

5. СНИЛС ребенка.

В случае изменения данных: При изменении личных данных (адреса места жительства, телефона, получения постоянной прописки в г.Дубна, появления права на льготу, изменения желаемых ДОУ, изменения даты поступления в ДОУ) необходимо обратиться в Управление народного образования Администрации города Дубны (по адресу: г.Дубна , ул.Мира , д.1 каб.№1 ) для изменения заявки

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ОЧЕРЕДИ:

Отслеживать продвижение по очереди возможно через портал государственных услуг Московской области и портал государственных услуг Российской Федерации. На портале необходимо выбрать услугу «Запись в детский сад» и, пройдя процедуру регистрации, выбрать раздел «Проверка очереди».