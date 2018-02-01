О зачислении детей в детские сады

Дубнометр
Давление: 760 мм
Влажность: 90%
Облачность: 64%
Прием в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования , расположеные на территории города Дубны, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ следующими СПОСОБАМИ
1 способ:
Личная постановка на очередь в детский сад производится в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) по адресам:
Правый берег: г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.2 (левое крыло здания Администрации).
Левый берег: г.Дубна, ул.Свободы, д.20 (здание библиотеки).
Часы приема: понедельник-суббота с 08.00 до 20.00
Воскресенье выходной.
При этом в ЕИС ребенок получает статус «зарегистрирован», т.е. поставлен в очередь на получение места.
2 способ:
Через портал государственных услуг Московской области (РПГУ):
1.Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ одним из доступных способов авторизации, затем заполняет интерактивную форму Заявления с приложением электронных образов оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2. Отправленное Заявление и электронные образы оригиналов документов поступают и регистрируются в ЕИСДОУ с сохранением даты и времени подачи в соответствии с Административным регламентом.
3. Проверить статус заявления и положение ребенка в очередности можно через РПГУ по серии и номеру свидетельства о рождении.
3 способ:
Через единый портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ):
1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное Заявление отправляется вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанными в Административном регламенте.
2. Отправленное Заявление и документы поступают и регистрируются в ЕИСДОУ с сохранением даты и времени подачи в соответствии с Административным регламентом
4 способ:
Управление народного образования Администрации города Дубны ул.Мира д.1 каб .1
Часы приема: понедельник, четверг 16.00-18.00
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ на ПОСТАВКУ НА УЧЕТ в качестве
желающего ПОЛУЧИТЬ МЕСТО в ДЕТСКОМ САДУ:
1. Паспорт Заявителя (одного из родителей, законного представителя).
2. Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал).
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8) или свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма № 3)
4. Документы, подтверждающие право на льготы.
5. СНИЛС ребенка.
В случае изменения данных: При изменении личных данных (адреса места жительства, телефона, получения постоянной прописки в г.Дубна, появления права на льготу, изменения желаемых ДОУ, изменения даты поступления в ДОУ) необходимо обратиться в Управление народного образования Администрации города Дубны (по адресу: г.Дубна , ул.Мира , д.1 каб.№1 ) для изменения заявки
ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ОЧЕРЕДИ:
Отслеживать продвижение по очереди возможно через портал государственных услуг Московской области и портал государственных услуг Российской Федерации. На портале необходимо выбрать услугу «Запись в детский сад» и, пройдя процедуру регистрации, выбрать раздел «Проверка очереди».