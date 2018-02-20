О направлении налоговых уведомлений через личный кабинет

Начиная с 2018 года в отношении пользователей Личных Кабинетов, не сменивших в установленном порядке первичный пароль и не представивших Уведомления, документы налоговых органов на бумажном носителе по почте направляться не будут.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области рекомендует налогоплательщикам, не сменившим первичный пароль, в кратчайшие сроки обратиться в налоговый орган или многофункциональный центр для получения нового пароля для входа в личный кабинет.