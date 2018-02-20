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О направлении налоговых уведомлений через личный кабинет

Налоги     14     0     вт, 20.02.2018 - 13:13
Налоговая инспекция
Межрайонная Инспекция № 12 ФНС России
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Физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету и не сменившим пароль, налоговые уведомления по почте направляться не будут

Начиная с 2018 года в отношении пользователей Личных Кабинетов, не сменивших в установленном порядке первичный пароль и не представивших Уведомления, документы налоговых органов на бумажном носителе по почте направляться не будут.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области рекомендует налогоплательщикам, не сменившим первичный пароль, в кратчайшие сроки обратиться в налоговый орган или многофункциональный центр для получения нового пароля для входа в личный кабинет.