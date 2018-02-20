О направлении налоговых уведомлений через личный кабинет

ДУБНОМЕТР
-11.5°
пасмурно
Ветер: СЗ, 3.7 м/с
Давление: 763 мм
Влажность: 70%
Облачность: 56%
Давление: 763 мм
Влажность: 70%
Облачность: 56%
Восход: 07:45 Закат: 17:45
Физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету и не сменившим пароль, налоговые уведомления по почте направляться не будут
Начиная с 2018 года в отношении пользователей Личных Кабинетов, не сменивших в установленном порядке первичный пароль и не представивших Уведомления, документы налоговых органов на бумажном носителе по почте направляться не будут.
Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области рекомендует налогоплательщикам, не сменившим первичный пароль, в кратчайшие сроки обратиться в налоговый орган или многофункциональный центр для получения нового пароля для входа в личный кабинет.