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О культуре в Дубне

Администрация     15     0     пн, 12.02.2018 - 19:37
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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Власти Московской области из-за авиакатастрофы Ан-148 в Раменском районе рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия, намеченные в Подмосковье до февраля. Об этом стало известно из сообщений на официальном портале правительства Московской области.

12 февраля начальник отдела культуры администрации Дубны Л.Ю. Кузьминова и депутат Совета депутатов города Н.П. Халяпина встретились с журналистами городских СМИ. На встрече речь шла о прошедших и намеченных на будущее культурных мероприятиях в Дубне, о прибавке к зарплатам бюджетников в этой сфере, о необходимости проведения на всех городских площадках новых праздничных мероприятий и, конечно же, о начавшемся уже празднике Масленицы.

В этом году праздник омрачён авиакатастрофой, которая произошла на Подмосковной земле.

"В связи с крушением российского самолета Ан-148 в минувшие выходные мы рекомендуем отменить на территории Московской области 12, 13, 14 февраля все развлекательные мероприятия и гуляния, которые были запланированы на масленичных ярмарках", — сказали в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ранее сегодня стало известно, что развлекательные мероприятия в Москве по случаю Масленицы также отменяются по причине траура.

Ярмарка на площади Космонавтов начала свою работу. 15 февраля праздничные мероприятия возобновятся. О других изменениях в афише ничего не сообщалось.

 

 

#Gorkino https://www.youtube.com/watch?v=EUnz0m0IETc

Источник: 
СпецКорр Дубна ру Сергей Гор