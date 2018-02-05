О борьбе со снегом. Максим Данилов в Instagram

ДУБНОМЕТР
Давление: 751 мм
Влажность: 81%
Облачность: 88%
19:56 04.02.2018С полей сражений со снегом!
17:57 04.02.2018Провёл штаб! Все службы, люди и техника по «Боевому расчету» на территории! Планируется в 12 ночи провести еще одно совещание по итогам работы
15:00 04.02.2018В город пришёл снежный циклон. На борьбу с осадками направлены все имеющиеся ресурсы, проводим мобилизацию дополнительных сил. Мы объединили свои усилия с подрядчиком, работаем в авральном режиме, но осадки продолжают усиливаться. Будьте внимательны на дорогах и при выборе парковочного места. Пешеходов прошу отнестись с пониманием, сменить коляски на санки. Спасибо всем, кто солидарен с нами, вышел сегодня с лопатой, чтобы помочь расчистить свой двор, парковочное место, детскую площадку. Конечно, вместе мы справимся! Каждое обращение я просматриваю лично, ставлю задачи, вся информация вносится в график и отрабатывается. Напоминаю про телефон горячей линии, сообщайте адреса, где требуется срочная помощь: 89057441705
Будет пополняться