О борьбе со снегом. Максим Данилов в Instagram

19:56 04.02.2018 maksim_danilov82С полей сражений со снегом!

17:57 04.02.2018 maksim_danilov82Провёл штаб! Все службы, люди и техника по «Боевому расчету» на территории! Планируется в 12 ночи провести еще одно совещание по итогам работы

15:00 04.02.2018 maksim_danilov82В город пришёл снежный циклон. На борьбу с осадками направлены все имеющиеся ресурсы, проводим мобилизацию дополнительных сил. Мы объединили свои усилия с подрядчиком, работаем в авральном режиме, но осадки продолжают усиливаться. Будьте внимательны на дорогах и при выборе парковочного места. Пешеходов прошу отнестись с пониманием, сменить коляски на санки. Спасибо всем, кто солидарен с нами, вышел сегодня с лопатой, чтобы помочь расчистить свой двор, парковочное место, детскую площадку. Конечно, вместе мы справимся! Каждое обращение я просматриваю лично, ставлю задачи, вся информация вносится в график и отрабатывается. Напоминаю про телефон горячей линии, сообщайте адреса, где требуется срочная помощь: 89057441705

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