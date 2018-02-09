Новый адрес отдела по вопросам миграции в Дубне

ДУБНОМЕТР
-8.5°
пасмурно
Ветер: ЮВ, 4.7 м/с
Давление: 769 мм
Влажность: 86%
Облачность: 88%
Давление: 769 мм
Влажность: 86%
Облачность: 88%
Восход: 08:12 Закат: 17:19
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.
Часы приема населения:
Для вашего удобства и экономии времени, Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).