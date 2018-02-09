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Новый адрес отдела по вопросам миграции в Дубне

Общественный порядок     6     0     пт, 09.02.2018 - 01:58
ОМВД
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета)  граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.

 

  • Телефон/факс начальника ОВМ: +7 49621 4-07-80
  • Телефон начальника Миграционного пункта № 1: +7 49621 4-74-28

Часы приема населения:

  • Понедельник, суббота  – с 09:00 до 15:00
  • Вторник – с 09:00 до 12:00
  • Среда – с 09:00 до 18:00
  • Четверг – с 11:00 до 20:00
  • Пятница – с 09:00 до 16:45
  • Воскресенье – выходной

Для вашего удобства и экономии времени, Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой). 

ОМВД