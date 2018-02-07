Начнется капитальный ремонт автодороги Дубна-Савелово

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Сведения о планируемых работах появились на сайте государственных закупок. По этим сведениям, закупка осуществится в апреле, а сами работы по восстановлению изношенного покрытия автомобильной дороги закончатся в октябре 2018 года. Стоимость контракта составит почти 155 млн рублей.
Ранее губернатором Тверской области была озвучена сумма в 120 млн рублей.