Митинг в честь 29-й годовщины вывода советских войск из ДРА

ДУБНОМЕТР
Давление: 774 мм
Влажность: 89%
Облачность: 88%
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА.
Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года. Наша страна своё слово сдержала. Последним советским военнослужащим покинувшим ДРА по Мосту Дружбы был генерал Борис Громов.
15 февраля 2018 года в Дубне у памятника всем павшим в боевых действиях собрались дубненцы, чтобы вспомнить об этом времени, почтить память погибших в этой войне солдат и возложить цветы к памятному камню у Ротонды.
Организованный «Боевым братством» митинг посетил глава города Дубна Максим Николаевич Данилов.
Сергей Гор
15.02.2018г