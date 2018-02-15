Митинг в честь 29-й годовщины вывода советских войск из ДРА

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА.

Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года. Наша страна своё слово сдержала. Последним советским военнослужащим покинувшим ДРА по Мосту Дружбы был генерал Борис Громов.

15 февраля 2018 года в Дубне у памятника всем павшим в боевых действиях собрались дубненцы, чтобы вспомнить об этом времени, почтить память погибших в этой войне солдат и возложить цветы к памятному камню у Ротонды.

Организованный «Боевым братством» митинг посетил глава города Дубна Максим Николаевич Данилов.

Сергей Гор

15.02.2018г