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Максим Данилов: приоритеты развития города

Администрация     64     0     чт, 15.02.2018 - 09:34
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Глава города рассказал «Радио 1» о планах развития Дубны

«Особая экономическая зона нашего городского округа находится на двух берегах Волги. В этом году в Дубне начинается реализация проекта по созданию новой инженерной инфраструктуры и на левом, и на правом берегах. Тот мост, который строят президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьёв, позволит объединить два берега и дать особой экономической зоне новый импульс в развитии. Мы надеемся, что в ближайшие два года заполним эту зону и будем выдавать хорошие результаты, будем флагманом в России в рамках особых экономических зон», – отметил Данилов.

Глава городского округа добавил, что в Дубне будут реализовываться и другие приоритетные проекты.

«Это и благоустройство, и подъезды, и ремонт дорог, и новый хирургический лечебный корпус на 190 мест. До 25 декабря он должен быть введён в эксплуатацию с установкой всего медицинского оборудования. Это мост, который соединит два берега Волги. И это строительство восьми объектов особой экономической зоны, которое мы должны закончить до конца этого года. Конечно же, есть коммерческий недострой, обманутые дольщики. Это уже принято в работу, будем контролировать», – заключил Максим Данилов.

Источник: 
Радио 1
Максим Данилов
ОЭЗ Дубна