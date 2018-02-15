Максим Данилов: приоритеты развития города

«Особая экономическая зона нашего городского округа находится на двух берегах Волги. В этом году в Дубне начинается реализация проекта по созданию новой инженерной инфраструктуры и на левом, и на правом берегах. Тот мост, который строят президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьёв, позволит объединить два берега и дать особой экономической зоне новый импульс в развитии. Мы надеемся, что в ближайшие два года заполним эту зону и будем выдавать хорошие результаты, будем флагманом в России в рамках особых экономических зон», – отметил Данилов.

Глава городского округа добавил, что в Дубне будут реализовываться и другие приоритетные проекты.