Максим Данилов. Поздравление дубненцев с Днем Науки

maksim_danilov82Уважаемые ученые, люди, чья жизнь связана с исследовательской деятельностью и важными научными открытиями! Поздравляю вас с Днем российской науки!

Дубна – это центр исследований и открытий, город, который стал всемирно известен благодаря труду ярких и выдающихся научных гениев. Мы гордимся великими физиками, инженерами и изобретателями, деятельность которых не только создала славу наукограда, но и укрепила международный авторитет и обороноспособность нашей страны.

Георгий Николаевич Флеров однажды сказал: «В науке важно идти своим путем». Я хочу отметить, что ученые из Дубны всегда отличались творческим подходом и любовью не только к делу всей жизни, но и к родному городу!

Многие дубненцы формируют сегодня инновационную среду, развивают перспективные научные проекты, решают вопросы мирового масштаба. Я от всего сердца желаю ученым здоровья, успехов и новых достижений. Хочу, чтобы Дубна для вас была любимым домом, в который хочется возвращаться, где хочется жить и творить!