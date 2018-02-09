Лимарева Варвара стала призером конференции школьников «Ломоносовские чтения»

Ученица 7 «А» класса школы №4 Лимарева Варвара приняла участие в III Региональной научно-практической конференции школьников «Ломоносовские чтения». Она представила работу «Влияние никотинсодержащих продуктов на жизнедеятельность насекомых» (руководитель Напольская К.Р.). По итогам конференции Варвара стала призёром в номинации химия, биология.

Поздравляем будущего гакадемика!