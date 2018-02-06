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Кслуги ОГИБДД - через портал Госуслуги

Объявления ОМВД  |  Дорожный патруль     11     0     вт, 06.02.2018 - 12:07
ОГИБДД
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
2 722

Регистрации авто транспорта, выдача и замена водительских удостоверений: www.gosuslugi.ru

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации авто транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по тел.: +7 496 212-24-78.

ОГИБДД