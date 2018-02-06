Кслуги ОГИБДД - через портал Госуслуги

ДУБНОМЕТР
-11.9°
слегка облачно
Ветер: Ю/ЮВ, 5.2 м/с
Давление: 765 мм
Влажность: 80%
Облачность: 32%
Давление: 765 мм
Влажность: 80%
Облачность: 32%
Восход: 08:18 Закат: 17:13
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации авто транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по тел.: +7 496 212-24-78.