Кслуги ОГИБДД - через портал Госуслуги

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации авто транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по тел.: +7 496 212-24-78.