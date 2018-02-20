Как в Дубне снимался фильм "Крестоносец". Фоторепортаж к 23 февраля

Наверное, самый "геройский" фильм из всех, снятых в Дубне. Достоин того, чтобы быть пересмотренным 23 февраля в "День защитника Отечества", который давно уже трансформировался в "Мужской день" по аналогии с 8 марта - "Женским днем".
Судите сами. Съемку фильма в Турции на исторический сюжет о крестоносцах прерывает цепочка трагических событий, за которыми стоит кавказская мафия. Впоследствии выясняется, что мафий - целых три. Но их планы разрушает каскадер и мачо Саша Конов (Александр Иншаков) - мастер всех существующих боевых искусств и способов передвижения в пространстве - и его спутница модельной внешности Ольга Караваева (Ольга Кабо). Всё как и положено по законам жанра. В общем, смотрите этот боевик - не пожалеете!
Статистическая информация:
- Премьера - 16 января 1995 года (Киноцентр, Москва)
- Второе место в хит-параде по продаже лицензионных видеокассет в 1 квартале 1996 года
- Режиссеры - Михаил Туманишвили, Александр Иншаков
- Сценарист - Валерий Приёмыхов
- Актеры - Ольга Кабо, Александр Иншаков, Владимир Ильин, Валерий Приёмыхов, Николай Ерёменко (мл.), Сергей Безруков, Наталья Фатеева, Любовь Полищук и другие
Интересные факты:
- В фильме фигурируют сцены из другого фильма Александра Иншакова - «Рыцарский роман» (эти сцены также были использованы и в фильме-пародии «Незнакомое оружие, или Крестоносец 2»). Именно этот фильм снимает в Турции съёмочная группа. Сам же "Рыцарский роман" по мотивам романа Вальтера Скотта «Граф Роберт Парижский» вышел на экраны только 6 марта 2000 года.
- В эпизодических камео (т.е. сыграли самих себя) снялись Олег Янковский, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Леонид Якубович и Василий Кикнадзе - российский журналист и телеведущий, спортивный комментатор.
- Во время съемок фильма Александру Иншакову было 47 лет. Все трюки он исполнял сам.
- Роль Александра Иншакова дублирует Евгений Дворжецкий.
- Валерий Приемыхов сыграл абсолютно нехарактерную для его актерской биографии роль "вора в законе".
- Российская часть фильма снималась в Дубне, Кимрах и Савелово в августе 1994 года.
- Съемочная группа проживала в гостинице "Дубна".
- В съемках фильма активное участие принимали жители Дубны, в том числе и представители криминальных структур, которые играют в общем-то самих себя и на своем же автотранспорте.
- В самом конце съемок в ДТП погиб член съемочной группы - в состоянии сильного алкогольного опъянения он устроил ночные гонки по городу, не справился с управлением и врезался в липу рядом с гостиницей "Дубна".
А теперь - просмотрите в фотогалерее кадры погони, проходящей в Ратмино и по улицам Дубны. Кадры представлены именно в том порядке, в котором они располагаются в видеоряде фильма, что, несомненно, придает дополнительный шарм фильму для всякого, кто знаком с глобусом Дубны:
- 1. Романтическая поездка по дороге Дубна-Савелово
- 2. Неожиданно продолжается на ратминской дороге в сторону Ратмино
- 3. ... где поджидавшие в засаде бандиты начинают погоню. Поворот на выезде из леса. Машины движутся уже со стороны Ратмино
- 4. Дубненец Олег Зубков: "Тормози, командир!"
- 5. Но "Русские не сдаются!" (С) и терпят аварию на съезде с ратминского шоссе на "бетонку" к "Пьяной поляне"
- 6. Переворот на 360 и авто останавливает ограда "самозахватного огорода" на развилке
- 7. Мотор не глохнет. Гонки по "бетонке" в сторону "Пьяной поляны"
- 8. ... неожиданно продолжаются на развилке церковь - профилакторий
- 9. Оторвавшись от погони (все бандиты погибли, разумеется), счастливые главные герои идут делать шоппинг в ЧУМ ("Чернореченский универсальный магазин", ныне "Перекресток" на углу Боголюбова - Понтекорво)
- 10. ... в котором легко покупают супербайк Honda на последние 15 тыс. долларов
- 11. ... и, спустившись на нем по лестнице, тут же оказываются на площади Жолио-Кюри, где в такси их поджидают уже другие бандиты
- 12. Погоня с элементами эротики продолжается на фоне "клопеджей" улицы Калининградская (ныне начало проспекта Боголюбова)
- 13. ... где в домике на детской площадке уже возле дома "Пила" на Московской засел коварный снайпер
- 14. Разделавшись с подлым снайпером, главные герои радостно едут вдоль "Китайской Стены"