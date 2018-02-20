Как в Дубне снимался фильм "Крестоносец". Фоторепортаж к 23 февраля

Наверное, самый "геройский" фильм из всех, снятых в Дубне. Достоин того, чтобы быть пересмотренным 23 февраля в "День защитника Отечества", который давно уже трансформировался в "Мужской день" по аналогии с 8 марта - "Женским днем".

Судите сами. Съемку фильма в Турции на исторический сюжет о крестоносцах прерывает цепочка трагических событий, за которыми стоит кавказская мафия. Впоследствии выясняется, что мафий - целых три. Но их планы разрушает каскадер и мачо Саша Конов (Александр Иншаков) - мастер всех существующих боевых искусств и способов передвижения в пространстве - и его спутница модельной внешности Ольга Караваева (Ольга Кабо). Всё как и положено по законам жанра. В общем, смотрите этот боевик - не пожалеете!

Статистическая информация:

Премьера - 16 января 1995 года (Киноцентр, Москва)

Второе место в хит-параде по продаже лицензионных видеокассет в 1 квартале 1996 года

Режиссеры - Михаил Туманишвили, Александр Иншаков

Сценарист - Валерий Приёмыхов

Актеры - Ольга Кабо, Александр Иншаков, Владимир Ильин, Валерий Приёмыхов, Николай Ерёменко (мл.), Сергей Безруков, Наталья Фатеева, Любовь Полищук и другие

Интересные факты:

В фильме фигурируют сцены из другого фильма Александра Иншакова - «Рыцарский роман» (эти сцены также были использованы и в фильме-пародии «Незнакомое оружие, или Крестоносец 2»). Именно этот фильм снимает в Турции съёмочная группа. Сам же "Рыцарский роман" по мотивам романа Вальтера Скотта «Граф Роберт Парижский» вышел на экраны только 6 марта 2000 года.

В эпизодических камео (т.е. сыграли самих себя) снялись Олег Янковский, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Леонид Якубович и Василий Кикнадзе - российский журналист и телеведущий, спортивный комментатор.

Во время съемок фильма Александру Иншакову было 47 лет. Все трюки он исполнял сам.

Роль Александра Иншакова дублирует Евгений Дворжецкий.

Валерий Приемыхов сыграл абсолютно нехарактерную для его актерской биографии роль "вора в законе".

Российская часть фильма снималась в Дубне, Кимрах и Савелово в августе 1994 года.

Съемочная группа проживала в гостинице "Дубна".

В съемках фильма активное участие принимали жители Дубны, в том числе и представители криминальных структур, которые играют в общем-то самих себя и на своем же автотранспорте.

В самом конце съемок в ДТП погиб член съемочной группы - в состоянии сильного алкогольного опъянения он устроил ночные гонки по городу, не справился с управлением и врезался в липу рядом с гостиницей "Дубна".

А теперь - просмотрите в фотогалерее кадры погони, проходящей в Ратмино и по улицам Дубны. Кадры представлены именно в том порядке, в котором они располагаются в видеоряде фильма, что, несомненно, придает дополнительный шарм фильму для всякого, кто знаком с глобусом Дубны: