Как пожаловаться на сосульки

Суть акции состоит в том, что граждане фотографируют на свои смартфоны сосульки, снежные глыбы и наледь на крышах многоквартирных домов, а потом размещают отснятый материал в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter.

Фотографии можно прикрепить к личному сообщению или комментарию под публикацией в группах «Жилинспектор МО» либо разместить на собственной странице. Главное условие – публиковать фото нужно с хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2018.

Также в описании следует указать точный адрес дома, который изображен на фотографии.