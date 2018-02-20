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Как пожаловаться на сосульки

ЖКХ     16     0     вт, 20.02.2018 - 13:33
Пресс-служба МО
Алексей Педченко, Пресс-секретарь Заместителя Председателя Правительства Московской области Д.В. Пестова
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Акция «Ледниковый период» стартовала на территории Московской области еще 14 декабря. Ее цель – обеспечить оперативную ликвидацию сосулек, снега и наледи с крыш многоквартирных домов.

Суть акции состоит в том, что граждане фотографируют на свои смартфоны сосульки, снежные глыбы и наледь на крышах многоквартирных домов, а потом размещают отснятый материал в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter.

Фотографии можно прикрепить к личному сообщению или комментарию под публикацией в группах «Жилинспектор МО» либо разместить на собственной странице. Главное условие – публиковать фото нужно с хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2018.

Также в описании следует указать точный адрес дома, который изображен на фотографии.

Источник: 
Правительство Московской области
ЖКХ