Как пожаловаться на сосульки

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Акция «Ледниковый период» стартовала на территории Московской области еще 14 декабря. Ее цель – обеспечить оперативную ликвидацию сосулек, снега и наледи с крыш многоквартирных домов.
Суть акции состоит в том, что граждане фотографируют на свои смартфоны сосульки, снежные глыбы и наледь на крышах многоквартирных домов, а потом размещают отснятый материал в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter.
Фотографии можно прикрепить к личному сообщению или комментарию под публикацией в группах «Жилинспектор МО» либо разместить на собственной странице. Главное условие – публиковать фото нужно с хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2018.
Также в описании следует указать точный адрес дома, который изображен на фотографии.