Как дела в ДК Октябрь? Видео

На этот вопрос во время брифинга в администрации ответил заместитель главы города по земельно-имущественным отношениям, жилищным вопросом и связям с общественностью Е.А. Штейн.

По словам Евгения Анатольевича, не без помощи главы города М.Н. Данилова конфликтную ситуацию удалось разрешить. Администрация города уделяет пристальное внимание материально-технической базе ДК. В данное время у коллектива этого учреждения культуры есть все возможности для творческой работы.

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