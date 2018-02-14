Как дела в ДК Октябрь? Видео

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На этот вопрос во время брифинга в администрации ответил заместитель главы города по земельно-имущественным отношениям, жилищным вопросом и связям с общественностью Е.А. Штейн.
По словам Евгения Анатольевича, не без помощи главы города М.Н. Данилова конфликтную ситуацию удалось разрешить. Администрация города уделяет пристальное внимание материально-технической базе ДК. В данное время у коллектива этого учреждения культуры есть все возможности для творческой работы.
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