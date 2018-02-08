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Избирательные участки проверят с собаками

Общественный порядок     12     0     чт, 08.02.2018 - 10:55
ОМВД
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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Сотрудниками ОМВД России по г.о. Дубна проводится профилактическая работа, направленная на недопущение совершения преступлений и иных правонарушений в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Для охраны общественного порядка на избирательных участках в день голосования планируется задействовать около 135 сотрудников полиции.

Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков все помещения будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Уважаемые жители г. Дубны, убедительно просим вас сообщать любую информацию о фактах нарушений избирательного законодательства, фактах подготовки противозаконных акций, проявления экстремизма и терроризма, или иных противоправных действиях в период подготовки и проведения выборов по телефонам: 

Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна : +7 496 214-71-19, +7 496 212-29-04 или 02. "Телефон доверия" Главного Управления МВД России по Московской области: +7 495 692-70-66

ОМВД
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