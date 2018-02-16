Госдеп США обеспокоен Дубной

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон рассказала о своей «обеспокоенности» потенциалом разрабатываемых в России крылатых ракет. Об этом она заявила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената Соединенных Штатов. Текст и видеозапись ее выступления опубликованы на сайте комитета.

О создании в России новой крылатой ракеты Х-50 со ссылкой на «российские источники» в декабре прошлого года сообщал журнал Jane's Missiles & Rockets. По данным его собеседников, развертывание производства этих ракет планируется в рамках новой Государственной программы вооружения на 2018–2027 годы.

Разработкой Х-50, как уточнили источники журнала, занимается российское государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. Березняка в Дубне. Эта работа, по их словам, ведется в рамках программы разработки ракет средней дальности. Х-50, как заметили собеседники журнала, предположительно, является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической крылатой ракеты Х-101, но с меньшим по размерам малозаметным планером.

Дубна.Ru

Разработанная АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» в Дубне в рамках программы Х-СД ("средней дальности"), ракета Х-50, предположительно, является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической крылатой ракеты Х-101, но с меньшим по размерам малозаметным планером, подобным американской ракете AGM-158 JASSM. НИОКР по Х-СД были начаты в начале 1990-х годов, но впоследствии были приостановлены ​​на несколько лет.

Ракета Х-50, спроектированная для размещения в оружейных отсеках бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, имеет длину 6 м - примерно 1,5 м меньше, чем ракета Х-101 - и имеет массу около 1600 кг. Ожидается, что ракета, оснащенная турбовентиляторным двигателем разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), достигает дальности более 1500 км, имея крейсерскую скорость полета 700 км/ч и максимальную скорость 950 км/ч.

Фюзеляж ракеты имеет сплюснутое поперечное сечение и граненые стороны; эти формы сочетают в себе требования к уменьшению радиолокационной заметности и наиболее эффективного использования объемов оружейного отсека тяжелого бомбардировщика при размещении на шестипозиционной револьверной вращающейся пусковой установке. Система наведения включает комбинацию инерциальной навигационной системы с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую корелляционную систему "Отблеск" (аналог DSMAC) для конечного участка. Помимо малозаметности планера, для проникновения в районы, прикрытые противовоздушной обороной противника, ракета Х-50 использует маловысотный профиль полета и оснащена системой самообороны, в том числе небольшой станцией активных электронных помех и буксируемыми ловушками. Боевая часть ракеты может быть двух типов: проникающей БС-715П для поражения защищенных целей, или кассетной БС-715К для поражения аэродромов и других площадных целей.