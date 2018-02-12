Глава Дубны вошел в десятку в рейтинге открытости

ДУБНОМЕТР
Давление: 765 мм
Влажность: 85%
Облачность: 20%
Целью реализации проекта «Открытая власть» является повышение прозрачности в работе органов местного самоуправления, содействие взаимодействию гражданского общества и местной власти, формирование ответственности выборных руководителей перед избирателями, создание системы обратной связи чиновников и населения, общественная оценка деятельности глав муниципальных образований
Рейтинг организован Информационным агентством «Моспресс» в сотрудничестве с медиапорталом Mos.news и рядом коммуникационных агетнтств
Основными критериями для определения общественного рейтинга являлись:
По всем критериям была установлена бальная система. Чтобы выйти на вершину рейтинга, надо было набрать всего 100 баллов.
Мы признаем, что вышеприведенные критерии, возможно, несовершенны и требуют доработки. Но анализ даже этих критериев показал удивительные парадоксы. Открытость власти никак не связана с наличием финансовых возможностей муниципального образования. Например, «богатое» муниципальное образование может содержать большой штат пресс-службы, создать очень технологически сложный сайт администрации, развивать собственное муниципальное телевидение. Но, например, аудит посещаемости «навороченного» сайта в расчете на количество жителей муниципального образования показывает мизерный результат. Сайт охватывает менее 1 процента населения! Просто дорогая игрушка! А в малобюджетном муниципальном образовании, вроде, и сайт простенький, а поток посетителей огромный! Мы провели аудит всех сайтов и были крайне удивлены открывшимися результатами. Здесь возникает и вопрос эффективности использования бюджетных средств!
Есть и другие странности. В небольшом муниципальном образовании глава только раз в месяц осуществляет прием граждан. И то всего несколько часов. А в крупном городском округе, где жителей в десять раз больше, глава гораздо чаще и больше ведет личный прием граждан.
Информационное агентство «Моспресс» провело и такой простой эксперимент. Это свидетельствует о том, что чиновники не могут открыто общаться с обществом и не хотят этому учиться, им неприемлем публичный стиль работы.
Нередко устраивается профанация вместо реального диалога чиновника и гражданского общества. Например, встречи с населением проводятся для галочки. Глава большую часть времени рапортует о своих успехах и старается минимум времени оставить на злободневные вопросы граждан. Общественные слушания идут формально. Даже слушания по бюджету нередко назначаются в рабочее время в комнатке местной администрации. Чиновники хотят их провести, по тихому, чтобы там было поменьше народа.
Но есть примеры и реальной открытости в деятельности глав муниципальных образований. Такие главы заняли в рейтинге места в первой «золотой десятке». Сюда вошли: