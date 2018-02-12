Глава Дубны вошел в десятку в рейтинге открытости

Рейтинг организован Информационным агентством «Моспресс» в сотрудничестве с медиапорталом Mos.news и рядом коммуникационных агетнтств

Основными критериями для определения общественного рейтинга являлись:

1. Информационная политика руководителя муниципального образования ( качество сайта администрации и его посещаемость читателями, публикации в местных СМИ, активность в соцсетях)

2. Количество и качество встреч с населением, посещений трудовых коллективов, взаимодействие с общественными организациями.

3. Оперативность и качество реагирования на обращения граждан, депутатские запросы, критические публикации в СМИ, замечания губернатора Московской области, обращения контролирующих и надзорных органов.

4. Применение форм гражданского волеизъявления по актуальным проблема : сходы граждан, общественные слушания, митинги и т.д.

5. Наличие протестных акций с требованиями к местной власти, наличие жалоб в вышестоящие органы на действия местной власти.

6. Личная доступность главы муниципального образования для СМИ, общественных активистов, населения.

По всем критериям была установлена бальная система. Чтобы выйти на вершину рейтинга, надо было набрать всего 100 баллов.

Мы признаем, что вышеприведенные критерии, возможно, несовершенны и требуют доработки. Но анализ даже этих критериев показал удивительные парадоксы. Открытость власти никак не связана с наличием финансовых возможностей муниципального образования. Например, «богатое» муниципальное образование может содержать большой штат пресс-службы, создать очень технологически сложный сайт администрации, развивать собственное муниципальное телевидение. Но, например, аудит посещаемости «навороченного» сайта в расчете на количество жителей муниципального образования показывает мизерный результат. Сайт охватывает менее 1 процента населения! Просто дорогая игрушка! А в малобюджетном муниципальном образовании, вроде, и сайт простенький, а поток посетителей огромный! Мы провели аудит всех сайтов и были крайне удивлены открывшимися результатами. Здесь возникает и вопрос эффективности использования бюджетных средств!

Есть и другие странности. В небольшом муниципальном образовании глава только раз в месяц осуществляет прием граждан. И то всего несколько часов. А в крупном городском округе, где жителей в десять раз больше, глава гораздо чаще и больше ведет личный прием граждан.

Информационное агентство «Моспресс» провело и такой простой эксперимент. Это свидетельствует о том, что чиновники не могут открыто общаться с обществом и не хотят этому учиться, им неприемлем публичный стиль работы.

Нередко устраивается профанация вместо реального диалога чиновника и гражданского общества. Например, встречи с населением проводятся для галочки. Глава большую часть времени рапортует о своих успехах и старается минимум времени оставить на злободневные вопросы граждан. Общественные слушания идут формально. Даже слушания по бюджету нередко назначаются в рабочее время в комнатке местной администрации. Чиновники хотят их провести, по тихому, чтобы там было поменьше народа.

Но есть примеры и реальной открытости в деятельности глав муниципальных образований. Такие главы заняли в рейтинге места в первой «золотой десятке». Сюда вошли: