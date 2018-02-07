Фармзавод в ОЭЗ «Дубна» по оснащенности займет лидирующее место

ДУБНОМЕТР
Давление: 769 мм
Влажность: 89%
Облачность: 88%
Компания полного цикла Gluvex и ООО «ПСК Фарма» заключили контракт на поставку оборудования для оснащения химико-аналитической и микробиологической лабораторий на фармзаводе в ОЭЗ «Дубна»
Фармацевтический завод резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «ПСК Фарма», благодаря многолетнему опыту компании Gluvex, по уровню оснащенности займет одно из лидирующих мест среди фармацевтических производств нашей страны. Уже в 2018 году на заводе планируется начать выпуск высокотехнологичных лекарственных препаратов. Это будет широкий ассортимент биопрепаратов и лекарственных средств для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких.
Так как завод будет производить жизненно необходимые лекарственные препараты, очень важно было внедрить последние мировые технологии и уникальное лабораторное оборудование, отвечающие всем требованиям национальных и международных стандартов в области надлежащей производственной практики (GMP). В рамках утвержденного бюджета компания Gluvex поставила на предприятие резидента ОЭЗ лабораторное оборудование лучших европейских марок, чему предшествовали всесторонние консультации специалистов и подбор оптимального технического решения для проекта в наукограде Дубна. Сервисная служба полностью взяла на себя обязательства по вводу в эксплуатацию, квалификации оборудования и обучению персонала площадки «ПСК Фарма».
Генеральный директор компании Gluvex Дмитрий Залеских подтвердил стратегическую важность такого социально значимого проекта, где оснащение лабораторий играет ключевую роль, ведь речь идет о здоровье граждан нашей страны.
Общая площадь научно-производственного комплекса составит 9 тыс. кв. метров. Первую очередь площадью 5 тыс. кв. метров «ПСК Фарма» планирует сдать в эксплуатацию в августе 2018 года. В этом же году резидент намерен начать выпуск высокотехнологичной продукции. После выхода на полную мощность предприятие готово заместить около 15% рынка в соответствующем сегменте в РФ. В реализацию проекта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен инвестировать более миллиарда рублей.
Сегодня в портфеле компании представлено более 100 партнеров - производителей оборудования. У Gluvex есть представительство в Швейцарии и контрактное производство в Китае. Компания имеет собственную сервисную службу, которая обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание в соответствии со стандартами GMP.
Gluvex является компанией полного цикла по продаже и поставке технологического и производственного оборудования, сервисному обслуживанию и обучению персонала, IQ\OQ квалификации и ремонту продукции, использует современные профессиональные комплектующие, полностью сертифицированные по ISO 9001.