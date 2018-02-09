Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна в рамках акции «Есть такая профессия» встретились с учащимися младших классов общеобразовательной школы и рассказали о профессии полицейского.

Цель мероприятия - популяризация профессии полицейского.

Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Налимов рассказал о работе в полиции и о специальных подразделениях, которые занимаются разными видами правонарушений.

В игровой форме с ребятами обсуждалась вопросы качеств, которыми должны обладать будущие полицейские, а также главные задачи сотрудников полиции. Детям рассказали о работе центра кинологической службы ГУ МВД России по Московской области г. Дубна и пригласили весной на экскурсию к служебным собакам.

В завершение встречи стражи порядка напомнили детям о правилах поведения в общественных местах и дома. Особое внимание было уделено общению с незнакомыми людьми, в случае, если поступают предложения пойти в гости, или забрать из школы, чтобы показать новую игру.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за рассказ и пообещали прийти на экскурсию в центр кинологической службы.