Экскурсия для студентов в Отделение ГИБДД ОМВД

Полицейские по г.о. Дубна совместно с председателем Общественного совета Павлом Максимовым в рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, провели экскурсию для студентов Университета Дубна в Отделение ГИБДД ОМВД. Цель мероприятия - патриотическое воспитание молодежи и пропаганда безопасности дорожного движения.

В гостях у стражей правопорядка ребята познакомились со спецификой работы Госавтоинспекторов, экспертов-криминалистов, посмотрели документальный фильм о дорожно-транспортных происшествиях и авариях.

Госинспектора по Безопасности дорожного движения Регистрационно-экзаменационной группы поприветствовали ребят, провели экскурсию по административному зданию и рассказали об истории образования Отделения ГИБДД ОМВД. В ходе экскурсии студенты встретились с экспертом-криминалистом, который рассказал о работе своего отделения, о видах экспертиз, проводимых специалистами, а также показал процедуру прохождения дактилоскопии.

Председатель Общественного совета Павел Максимов отметил, что проведение данных встреч дает возможность ребятам узнать о важности работе полицейского, о трудностях, встречающихся во время несения службы. В завершение встречи ребята приняли участие во вручении медали за отличие в службе сотруднику Госавтоинспекции.