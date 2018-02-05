redactor@dubna.ru

ДУБНОМЕТР

-12.9°
пасмурно
Ветер: С/СЗ, 6.7 м/с
Давление: 754 мм
Влажность: 78%
Облачность: 92%
Восход: 08:20   Закат: 17:11
Возможен ледяной дождь

Дубну завалило снегом. По состоянию на 18:00, 04 февраля 2018

ЖКХ     54     0     пн, 05.02.2018 - 09:49
Администрация Дубны
Владимир Романцов, пресс-служба Администрации Дубны
3 779

Все основные автодороги расчищены. График пассажирского автотранспорта не нарушен. В оперативном режиме расчищаются тротуары, автобусные павильоны и площадки у объектов социального назначения (скорая помощь, городская больница, детская поликлиника, школы и прочее). 
 

Задействовано 49 единиц техники (в том числе 12 единиц техники Управляющих компаний).
10 бригад с лопатами (40 человек сотрудников администрации и муниципальных учреждений), к работе привлечен автотранспорт организаций строительного комплекса, ЖКХ и «Мостоотряда-90».    

Случаев отключения тепла и электроэнергии не допущено.
Работы планируется продолжать в течении всего периода, который потребует бесперебойной работы общественного транспорта и объектов социального назначения, а также прочих объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. 

ЖКХ

Также читайте

О борьбе со снегом. Максим Данилов в Instagram. Видео. Режим он-лайн
05.02.2018     117