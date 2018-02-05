Дубну завалило снегом. По состоянию на 18:00, 04 февраля 2018

Все основные автодороги расчищены. График пассажирского автотранспорта не нарушен. В оперативном режиме расчищаются тротуары, автобусные павильоны и площадки у объектов социального назначения (скорая помощь, городская больница, детская поликлиника, школы и прочее).



Задействовано 49 единиц техники (в том числе 12 единиц техники Управляющих компаний).

10 бригад с лопатами (40 человек сотрудников администрации и муниципальных учреждений), к работе привлечен автотранспорт организаций строительного комплекса, ЖКХ и «Мостоотряда-90».

Случаев отключения тепла и электроэнергии не допущено.

Работы планируется продолжать в течении всего периода, который потребует бесперебойной работы общественного транспорта и объектов социального назначения, а также прочих объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.