Что не год, то год собаки! Видео.

Собачий вопрос поднимается жителями Дубны, практически, каждый год. Из года в год представители администрации разъясняют через все доступные источники информации, что делается в городе для отлова, чипирования и стерилизации собак.

Поскольку подвергшиеся этим процедурам собаки ничем не отличаются от избежавших этой участи, жителям кажется, что никаких изменений не происходит. Всё те же стаи друзей человека собираются в излюбленных местах, тот же лай, те же опасения укусов и те же сердобольные люди, которые подкармливают брошенных животных.

М.Н. Данилов и Д.В. Шилин на брифинге 13 февраля рассказали о том, какие меры предпринимаются администрацией в этой сфере сегодня.

По вопросу об установке контейнеров в местах массового отдыха людей, был получен положительный ответ. Пока контейнеры установят вблизи мест отдыха на водоёмах. Рассматривается предложение и об установке контейнеров в лесопарковой зоне.

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