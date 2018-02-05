Что будет с аэродромом "Борки"?

С 10 февраля аэродром закрывается на консервацию. Еще в декабре сотрудникам было объявлено о необходимости увольнения, на объекте остается только руководство, охрана и сантехник со слесарем.

Героическое прошлое

Говоря об этом аэродроме, нельзя не вспомнить о том, какую значимую роль он сыграл в защите нашей Родины во время Великой Отечественной войны.

Строился он в 1941 году как всесезонный аэродром для авиации ПВО Москвы. Когда начались боевые действия, аэродром был не достроен, самолетам иногда приходилось садиться в болото. Тем не менее, наземные аэродромные службы «Борков» смогли вовремя обеспечить бесперебойную работу ударной авиации правого крыла Западного фронта на первом этапе войны. Врага удалось остановить в районе Калинин – Волоколамск – Наро-Фоминск в том числе благодаря им.

В годы войны в «Борках» базировались, тренировались и обучались полетам на самолетах «Ил» авиационные полки истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. В дальнейшем за проявленный героизм многие из них были награждены орденом Суворова, а некоторые пилоты стали Героями Советского Союза. Начиная с 1943 года действующая в «Борках» третья авиабригада занималась одновременно обучением одиночных экипажей и подготовкой маршевых полков для фронта. Батальонам аэродромного обслуживания приходилось работать в непростых условиях. Молодой инструкторский состав, неопытность прибывающих новичков, малое количество учебных самолетов, простои в графике полетов из-за дефицита горючего и запчастей, конструктивные изменения самолетов из-за отсутствия материалов в стране, ухудшение качества сборки из-за кадровой проблемы на заводах – и связанное с этим повышение количества травматических ситуаций во время полетов… Ютясь по тридцать шесть человек в одной землянке, эти люди делали все возможное для того, чтобы летчики покидали «Борки» максимально эффективно подготовленными к встрече с врагом. Говорят, что до сих пор в окрестных лесах находят болванки, которые во время тренировок пилоты сбрасывали вместо бомб.

После войны аэродром вошел в систему ПВО, в начале семидесятых был приписан к Центральному аэроклубу СССР, который после распада Советского Союза стал федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный аэроклуб имени Чкалова» (НАК).

С 1972 года в «Борках» тренировались сборные команды страны по самолётному, вертолетному и парашютному спорту. На этом аэродроме было подготовлено несколько чемпионов мира, Европы и СССР по самолётному спорту, а буквально год назад после тренировок в «Борках» сборная России по парашютному спорту взяла золото Чемпионата Европы и серебро на Кубке Мира. И по сей день «Борки» оставались любимой площадкой для тренировок у Светланы Капаниной, семикратной Чемпионки Мира по высшему пилотажу.

Сложное настоящее

К чести аэродрома, в «дикие девяностые», когда крупнейшие государственные предприятия приходили в упадок, а новоиспеченные дельцы старались обратить в деньги все, до чего смогут дотянуться, «Боркам» удалось сохранить и тренерскую школу, и авиатехнический коллектив с давними авиационными традициями. Без трудностей, конечно, не обошлось. В НАКе, на балансе которого числился аэродром, часто менялось руководство. Многие из таких руководителей-однодневок не интересовались ни самолетным, ни парашютном спортом, ничего для развития аэродрома не делали, а, наоборот, стремились прибрать к рукам наиболее ценное имущество и «раскрутить» на взятки спортсменов, и без того платящих за аренду оборудования.

Вот что писала в 2002 году об обстановке в «Борках» газета «Московские новости»:

«Последние несколько лет в «Борках» перестали взлетать самолеты и аэродром постепенно приходил в упадок. Оживил «Борки» чемпион России по парашютному спорту, предприниматель Михаил Иванов. С группой энтузиастов он создал авиационно-спортивный клуб «Флай СпН». Купили два самолета Л-410, обзавелись современными парашютными системами типа «крыло», пригласили высококлассных инструкторов и стали прыгать.

Работа клуба дала возможность регулярно платить сотрудникам аэродрома неплохую зарплату. Вырученные деньги вкладывали в ремонт взлетно-посадочной полосы, гостиницы, техники.

К сожалению, все, кто вдохнул в умирающий аэродром жизнь, не успели насладиться плодами своей работы: на них наехал… новый директор «Национального аэроклуба им. Чкалова» Сергей Захарик.

За восемь месяцев в Борках сменилось четыре директора авиационно-спортивной базы. Лишились своих мест диспетчер управления полетами и старший штурман. Для такого погрома должны были быть чрезвычайно веские причины. Но ни в одном документе, касающемся организации летной работы и коммерческой деятельности в «Борках», вы не найдете этих причин. Тогда в чем же дело? В деньгах. Бывшие руководители аэродрома, с которыми мне довелось беседовать, рассказали, что Захарик требовал от них одного — делиться заработанными средствами. Те отказались.

Отказался делиться и руководитель клуба «Флай СпН» Иванов. И тогда Захарик потребовал уплатить НАКу 160 тысяч рублей. Никаких долгов у «Флай СпН» перед НАКом не было — арендную плату за базирование на аэродроме клуб платил исправно. Когда Захарика попросили объяснить, о каких деньгах идет речь, отставной полковник промолчал.

В клубе «Флай СпН» заподозрили, что новый директор с помощью фиктивного долга намерен прибрать к рукам материальную базу клуба. И тогда от греха подальше перебазировали самолеты и вывезли парашюты. Реакция Захарика показала, насколько в клубе были недалеки от истины».

Все эти события происходили, когда ФГУП «Национальный аэроклуб имени Чкалова» находился в ведомстве министерства имущественных отношений России. Через несколько лет дела аэродрома более-менее наладились. НАК передали министерству спорта. По-прежнему принимала спортсменов борковская гостиница, работали инструкторы, снова появился самолет и необходимое для тренировок оборудование. Хотя вопрос необходимости крупных финансовых вложений оставался открытым – как предприятие НАК оставался убыточным. Деятельность активистов и изредка проводимые на аэродроме мероприятия (фестиваль авиационной техники, гонки на автомашинах, соревнования по вертолетному спорту) не спасали ситуацию. Но, тем не менее, у общероссийской федерации парашютного спорта были грандиозные планы провести в «Борках» в 2018 году крупный фестиваль. И вот как гром среди ясного неба – закрытие на консервацию.

— В декабре на общем собрании нас поставили перед фактом – увольнение по причине сокращения штата, — рассказывает Ирина, дежурный администратор гостиницы. – В предыдущие годы были постоянные скачки с рабочим графиком. Нас переводили на трехдневку, потом обратно. Поговаривали, конечно, что нас совсем закроют. И вот прямо перед новогодними праздниками – такое известие. А ведь мы так любим это место. Здесь очень чистый воздух и замечательные люди. У одной из наших администраторов здесь, в «Борках», во время Великой отечественной войны служил отец.

В настоящий момент закрытие на консервацию идет полным ходом. В гостинице опечатывают помещения, технику сдают и вывозят, самолеты уже перегнаны на другие стоянки. Хуже всего после 10 февраля придется живущим при гостинице кошкам. Они появились еще при предыдущем руководстве, а сейчас директор в связи с закрытием аэродрома требует ликвидировать животных. Если до 10 февраля не найдется желающих приютить их, Маша с трогательной смешной мордочкой и игривая Масяня окажутся на улице.

— С 10 февраля, согласно распоряжению Министерства спорта, аэродром должен прекратить коммерческую деятельность, — комментирует ситуацию директор аэродрома «Борки» Илья Георгиевич Мурашкин. – Он будет существовать как закрытый объект, из сотрудников остаются только директор, заместитель, слесарь, сантехник и двенадцать человек охраны. К большому сожалению, НАК как федеральное унитарное предприятие не оправдал себя и не стал самоокупаемым. Нужно оплачивать коммунальные услуги, водоснабжение, налоги, а суммы платежей от года к году растут. А зарплата инструкторам, а оплата самолетов? Если аэродром тоже повысит расценки на обслуживание, то спортсменов, желающих здесь тренироваться, станет еще меньше.

Туманное будущее

Стоит ли говорить, как огорчило закрытие аэродрома кимрских парашютистов? Однако, они не собирались так просто сдавать позиции. Была создана инициативная группа, начат сбор подписей, планировались обращения с письмами в министерство спорта и администрацию Президента. На специальном интернет-сервисе была зарегистрирована петиция по сбору подписей в онлайн-режиме. Также планировали провести переговоры с министерством члены федерации парашютного спорта и лично возглавляющий ее Вадим Ниязов.

Но сделать ничего не получилось. Единственное, что смогли парашютисты – выяснить, что, закрывая аэродром на консервацию, министерство спорта выполняет правительственное поручение. Из официальных документов следует, что в соответствии с прогнозным планом приватизации федерального имущества, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 227-р, ФГУП «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» подлежит к приватизации в 2017 — 2019 годах.

Проще говоря, министерство спорта выставляет государственное имущество (аэродром «Борки») на приватизацию.

С самого начала, узнав о закрытии аэродрома, парашютисты опасались, что кто-то из «верхов» позарился на хороший кусок земли общей площадью 112 гектаров, с рекой и лесом поблизости, чистым воздухом и достаточной близостью к Москве. Просто идеальное место для очередного коттеджного поселка. По слухам из министерства – и желающий приватизировать землю уже есть. Вот только кто он – пока неизвестно. И, по словам парашютиста-любителя Алексея Дорохина, теперь лишь остается надеяться, что новые хозяева «Борков» будут заинтересованы в использовании аэродрома по назначению.

Послесловие

«Кимрскому вестнику» удалось связаться со Светланой Капаниной, которая является не только семикратной Чемпионкой Мира по высшему пилотажу, но и членом высшего совета партии «Единая Россия», а также доверенным лицом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот как она прокомментировала ситуацию: