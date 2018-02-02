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Члены Общественной палаты Дубны вошли в состав Совета по делам инвалидов

Администрация     1     0     пт, 02.02.2018 - 00:19
Общественная палата
Глеб Соболев, Пресс-секретарь Общественной палаты г. Дубны
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Члены Общественной палаты Дубны - Светлана Смольникова и Андрей Киселев - вошли в новый состав Координационного совета по делам инвалидов г. Дубна Московской области. Координационный совет оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а так же содействует в социальной защите и реабилитации.

1 февраля состоялось первое в 2018 г. заседание Совета, в котором представители ОП, также приняли участие.

Обсуждались следующие вопросы:

Подводились итоги работы за 2017 и обсуждались планы работы Совета на 2018 г. 
На заседании были представлены новые члены Координационного совета, присутствующих кратко ознакомили с их опытом в общественной деятельности. 
Представители Управления социальной защиты населения вынесли на обсуждение вопрос внедрения маршрутоориентированного подхода в мероприятии связанных с доступной средой.

Члены ОП Дубны выразили готовность помочь и поучаствовать в этом проекте.

Общественная палата