Буква «О», кубометры снега и рекультивация полигона. Видео

На состоявшемся 13 февраля традиционном брифинге руководства администрации города с участием главы города М.Н. Данилова и председателя Совета депутатов С.А. Куликова были даны ответы на самые злободневные вопросы, касающиеся городской жизни. От бомжей на вокзале, бродячих собак, рекультивации полигона ТБО, до реконструкции мест отдыха горожан, развития ОЭЗ «Дубна» и флешмоба «Россия – это я» - таков разброс вопросов, которые подготовили к этой встрече журналисты.

В ходе встречи также обсуждались вопросы ремонта детсадов и школ. Подтвердилось сообщение, что объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Правды. 5 марта подведут итоги и будет ясно, кто будет строить 7- этажный многоквартирный дом на месте аварийного дома №19.

«В четверг, 15 февраля, в 18.00 в Органном зале Хоровой школы состоится репетиция акции "Россия - это я". На репетиции будут присутствовать лавы муниципалитетов Севера Подмосковья, депутаты Мособлдумы, участники акции».

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