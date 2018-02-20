Будьте бдительны с оплатой за электроэнергию!

В последнее время в Москве и Подмосковье участились случаи обращения клиентов по вопросу отсутствия платежей за электроэнергию на лицевых счетах бытовых клиентов ПАО «Мосэнергосбыт». Проведённая проверка показала, что во всех случаях оплата осуществлялась через терминалы и в точках обслуживания одной и той же группы компаний, с которой у ПАО «Мосэнергосбыт» отсутствуют договорные отношения по приёму платежей. Задержки зачисления составляют от нескольких недель до нескольких месяцев, ввиду чего у клиентов образуется задолженность, на которую могут быть начислены пени, а также приняты иные меры по её взысканию.

В этой связи ПАО «Мосэнергосбыт» призывает потребителей более ответственно подходить к вопросу оплаты электроэнергии и пользоваться исключительно проверенными способами оплаты, в том числе рекомендованными компанией.

Оплатить электроэнергию в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» без комиссии можно:

в Личном кабинете клиента ПАО «Мосэнергосбыт» – ЛКК-МЭС.РФ

ПАО «Мосэнергосбыт» – ЛКК-МЭС.РФ банковской картой по телефону Контактного центра +7 (499) 550-9-550

+7 (499) 550-9-550 через мобильное приложение для устройств на платформах iOS, Android и Windows Phone

для устройств на платформах iOS, Android и Windows Phone на официальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт»

ПАО «Мосэнергосбыт» через платежные терминалы, установленные в клиентских офисах ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ»

В случае, если оплата совершается через кредитную организацию или платёжного агента, а платёж так и не был зачислен на лицевой счёт в установленные сроки (3-5 рабочих дней), необходимо обратиться с жалобой в адрес организации, принявшей платёж, чьи контактные данные указаны в чеке/ платежном документе, а также написать заявление на розыск платежа в клиентском офисе ООО «МосОблЕИРЦ», приложив копию документа, подтверждающего осуществлённую оплату.