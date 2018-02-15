Биофильтр нового поколения для ЛОС разработан резидентом ОЭЗ «Дубна»

Специалисты резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Новые технологии» провели успешные испытания биофильтра нового поколения для локальных очистных станций (ЛОС). Вскоре сооружениями с таким биофильтром смогут пользоваться не только индивидуальные застройщики, но и строительные, монтажные организации, а также предприятия ЖКХ.

Сегодня локальные очистные станции и сооружения с биологическим принципом очистки пользуются большим спросом, и производители предлагают огромный выбор подобных современных систем. Тем не менее, поиски в этом направлении не прекращаются, и недавно специалистами компании «Новые технологии» был разработан и изготовлен биофильтр нового поколения для ЛОС. Более 100 единиц продукции, применяемой в индивидуальном жилищном строительстве, прошли успешные испытания, в результате которых стало ясно, что биофильтр по своим характеристикам превосходит зарубежные и многие отечественные аналоги. К тому же, уверены разработчики, он будет гораздо дешевле в производстве, а значит, и для потребителя.

- В настоящее время на российском рынке представлено множество организаций, производящих ЛОС по лицензионным соглашениям с крупными европейскими фирмами и разработчиками либо их видоизмененные варианты, - рассказывает генеральный директор ООО «Новые технологии» Олег Лицовский. - Они не учитывают особенности нашего климата, более жесткие требования к нормам очистки канализационных стоков. С помощью биофильтра разработки специалистов нашей компании можно будет очищать более загрязненные сточные воды до установленных в России санитарных норм и правил. Еще одно принципиальное отличие от аналогов – низкие эксплуатационные расходы. К уже перечисленным преимуществам можно добавить долгосрочную возможность противостоять внешним нагрузкам за счет более прочных сварных соединений, высокую коррозионную стойкость и герметичность, низкую стоимость монтажа. Цена таких очистных сооружений будет ниже, чем у конкурентов.

Компания «Новые Технологии» является резидентом особой экономической зоны «Дубна» с августа 2016 года. Кроме очистных сооружений, позволяющих перерабатывать высокозагрязненные стоки хозяйственно-бытовой канализации в чистую воду, инвестор занимается разработкой и производством элементов внешних инженерных сетей, таких как пластиковые канализационные колодцы, колодцы для электросетей, корпуса канализационных насосных станций.

Менее года понадобилось резиденту для того, чтобы создать биофильтр нового поколения для ЛОС. И сегодня, после успешно проведенных полевых испытаний, в компании оформляют необходимые документы на новую модель сооружения - подготовлен стандарт организации, выполнен патентный поиск, подана заявка на получение патента, получено свидетельство на товарный знак компании. Кроме того, в 2018 году в компании планируют завершить подготовку стандартов организации на элементы внешних инженерных сетей, в том числе, на пластиковые сварные колодцы различного назначения, а также на канализационные насосные станции. В этом же году «Новые технологии» намерены провести испытания и сертификацию данной продукции.

Проект резидента предусматривает строительство на левобережной площадке ОЭЗ завода общей площадью более 2 тыс. кв. метров. На данный момент уже завершено проектирование здания, начаты общестроительные работы, ведется вертикальная планировка участка. В 2018 году компания планирует начать строительство первой очереди - производственно-административного здания. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 76 млн. рублей.