Администрация Дубны поздравила ОИЯИ и МКБ Радуга с Днем науки

7 февраля 2018 г. делегация руководства города, возглавляемая главой администрации Дубны Максимом Даниловым, была принята в дирекции ОИЯИ в связи с Днем российской науки. Со стороны ОИЯИ во встрече участвовали вице-директор Рихард Ледницки, главный ученый секретарь Александр Сорин, заместитель главного ученого секретаря Олег Белов. Глава Дубны зачитал и передал руководству ОИЯИ приветственный адрес. Делегация руководства города побывала в этот день в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова и Лаборатории физики высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Балдина

Глава города Максим Данилов посетил ГосМКБ «Радуга», встретился с коллективом, директором ГосМКБ «Радуга» Владимиром Николаевичем Трусовым, ответил на волнующие вопросы сотрудников. Обсуждалось участие в акции «Россия - это я», празднование Дня Победы.