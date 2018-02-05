5 новых компаний намерены получить статус резидента ОЭЗ «Дубна»

Семью резидентов подмосковной особой экономической зоны «Дубна» в первом квартале 2018 года могут пополнить еще пять высокотехнологичных компаний. Две из них намерены построить на ее территории собственные производства. Например, проект компании «ИНТЕХ-Сервис» предполагает возведение на левобережной площадке научно-производственного комплекса общей площадью 10 тыс. кв. метров. Здесь планируется разрабатывать и производить нефтесервисное оборудование, которое является одним из важнейших элементов в реализации любых производственных проектов нефтегазовых компаний. Появление такого предприятия особенно важно в связи с введением санкций против России, возможным уходом с рынка иностранных игроков, что может снизить эффективность добычи нефти. Объем инвестиций, которые планируется вложить в реализацию проекта, составит порядка 410 млн. рублей.

Компании, планирующие подать заявки на получение статуса резидента, будут вести свою деятельность в сферах проектирования сложных технических систем и IT технологий. Инвестиции потенциальных резидентов могут составить порядка 1 млрд. 335 млн. рублей. В настоящее время вышеуказанные компании готовят документы для представления на технико-внедренческий и промышленно-производственный Экспертные советы при правительстве Московской области.

Напомним, что на данный момент резидентами ОЭЗ «Дубна» являются 136 компаний. Ими произведено продукции более чем на 20 млрд. рублей, а общий объем инвестиций в проекты составляет около 15 млрд. рублей.