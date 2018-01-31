Женщина попала под машину на проспекте Боголюбова

Дубнометр
Давление: 755 мм
Влажность: 86%
Облачность: 76%
Несчастный случай произошел 31.01.2018 около 12:00. Женщина в возрасте шла по тротуару в пешеходной зоне напротив дома №16 по проспекту Боголюбова. После разгрузки возле магазина, из зоны начал выезжать фургон "Газель". Сдавая назад, машина зацепила бортом даму. Прохожие вызвали "Скорую помощь", которая увезла пострадавшую в приемный покой. Поскольку травм обнаружено не было, пенсионерку отпустили домой.
Вспоминается...
- О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, - заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.
Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.
- Что вы мелете? В какой газете?
Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».
- Вот здесь. В отделе «Что случилось за день».
Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей под суд». Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
Илья Ильф, Евгений Петров. "Двенадцать стульев"