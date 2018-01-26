Запрет на проведение сделок с жильем без личного участия собственника

Более 25 тысяч собственников жилой недвижимости в Подмосковье официально наложили запрет на проведение сделок со своими жилыми помещениями без своего личного участия.

Такую услугу, гарантирующую защиту от мошеннических действий, жителям Московской области предоставляет Росреестр. В соответствии с заявлением собственника в Единый государственный реестр недвижимости вносится дополнительная информация о запрете на проведение всех видов сделок с недвижимым имуществом. В 2016 году услугой воспользовались более 7 тысяч владельцев Подмосковной недвижимости. По итогам 2017 года показатель увеличился более чем в 3,5 раза.

Одним из самых распространённых видов мошенничества в отношении социально незащищенных, пожилых или одиноких собственников остаются попытки осуществить какие-либо действия по отъему жилых помещений на основе поддельных доверенностей. Практика показывает, что отчуждение дорогостоящего подмосковного имущества в результате подлога документов действительно возможно.

Надежной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с жильем без личного присутствия собственника. Заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект без личного участия собственника (его законного представителя) можно подать в МФЦ. Услуга оказывается бесплатно.