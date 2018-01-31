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Высокие государственные награды ученым ОИЯИ (Дубна)

Праздники     6     0     ср, 31.01.2018 - 12:33
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.01.2018 № 21 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу награждены:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

  • БУДАГОВ Юлиан Арамович — главный научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ;
  • ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич — директор Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ;
  • КЕКЕЛИДЗЕ Владимир Димитриевич — директор Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ;
  • КРАСАВИН Евгений Александрович — директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

  • ГОЛУТВИН Игорь Анатольевич — главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ;
  • НИКИТИН Владимир Алексеевич — главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ;
  • САВИН Игорь Алексеевич — почетный директор Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ.

Поздравляем награжденных и желаем им дальнейших творческих успехов!

Источник: 
Пресс-служба ОИЯИ
ОИЯИ