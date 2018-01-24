Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна сообщает:

Водителей обязали иметь в машине жилеты из световозвращающего материала

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 № 1524 «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации» Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Настоящее вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Начало действия документа – 18.03.2018.