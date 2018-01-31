Внимание, комплексная проверка системы оповещения!

Служба спасения 13 0 ср, 31.01.2018 - 09:16
Владимир Романцов, пресс-служба Администрации Дубны
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Управление безопасности администрации города Дубны извещает
06 февраля 2018 года с 11.00 до 12.00 проводится комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с включением электросирен и передачей кратких речевых сообщений по каналам проводного радиовещания.
Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.