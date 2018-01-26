В ОЭЗ «Дубна» откроют производство высокотехнологичного медоборудования

Основная задача, которую в 2018 году ставит для себя компания «ВестМедГрупп», - организовать в ОЭЗ «Дубна» собственное производство усовершенствованного медицинского оборудования для отечественных учреждений здравоохранения. Выпуск продукции резидент планирует начать в четвертом квартале.

Для активного участника модернизации российских больниц, медицинских центров, других учреждений здравоохранения компании «ВестМедГрупп» 2018 год начался с важного события – Роспатентом был зарегистрирован товарный знак CADUCEUS. Для резидента особой экономической зоны «Дубна» это стало подтверждением высокого уровня качества выполняемых специалистами компании работ, их профессионализма.

Напомним, что в сферу деятельности «ВестМедГрупп» входит полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке систем медицинского газоснабжения, «чистых помещений», систем вентиляции и кондиционирования. При проектировании и модернизации медицинских и лечебно-профилактических учреждений самого различного профиля, а также их инженерных систем специалисты компании применяют собственные новейшие разработки и инновационные технические решения. Реализуя сложнейшие проекты, «ВестМедГрупп» учитывает и мировой опыт.

- Получение товарного знака для любой компании – не только признак ее стабильности и успешности, - говорит генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. - Это, в первую очередь, ее деловая репутация, залог уверенности заказчиков в качестве продукции, которую предлагает компания, в том, что они имеют дело с надежным партнером и поставщиком. Представленные нами документы были одобрены, и теперь зарегистрированный правообладателем товарный знак CADUCEUS гарантирует компании безопасное ведение бизнеса.

Для того чтобы получить такую высокую оценку от Роспатента, в прошедшем году резидент проделал большую работу. Компания демонстрировала планируемую к производству продукцию собственной разработки, а также оборудование зарубежных партнеров на выставках «Импортзамещение» и «Здравоохранение», на майском роуд-шоу в составе делегации правительства Московской области в Италии, где представители «ВестМедГрупп»принимали участие во всех конференциях с итальянскими предпринимателями. Особенно продуктивными стали переговоры с производителями реанимационного оборудования и оборудования для измерения, контроля и подачи медицинских газов.

В прошедшем году штат компании увеличился на 10 человек, в 2018-м резидент продолжит кадровую политику, ориентированную на создание команды профессионалов. В планах «ВестМедГрупп» организация образовательных курсов по обучению и подготовке специалистов в области проектирования, монтажа и технического обслуживания инженерных систем медицинского газоснабжения. Кроме того, совместно с русской гуманитарной миссиейкомпания планирует начать работу в лечебных учреждениях края Косово – проектирование и монтаж систем медицинского газоснабжения, модернизацию реанимационных отделений и операционных блоков. Оборудование, созданное с использованием самых передовых технологий, в том числе, собранное и на территории ОЭЗ «Дубна», будет способствовать эффективности лечения проживающего в автономном крае населения.

Основная задача, которую руководство «ВестМедГрупп» ставит на 2018 год, - полностью подготовить производственное помещение в Инновационно-технологическом центре особой экономической зоны, и после завершения пусконаладочных работ начать сборку усовершенствованного медицинского оборудования для отечественных учреждений здравоохранения. Это медицинские консоли, автономные источники газоснабжения - сжатого воздуха, кислорода и вакуума, а также больничные кровати и инновационные транспортные изоляторы. Новое предприятие позволит модернизировать отечественные больницы, оснастить их современными инновационными комплексными системами медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента. Продукция резидента не будет уступать импортным аналогам.

На 2-м снимке: одна из моделей настенных медицинских консолей CADUCEUS, производство которых на территории ОЭЗ «Дубна» резидент начнет в 2018 году.