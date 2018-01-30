В 2018 году резидентам ОЭЗ «Дубна» потребуются порядка 700 специалистов

Сегодня на предприятиях резидентов ОЭЗ «Дубна» уже работают порядка 3300 специалистов, в 2018 году потребуется дополнительно еще около 700. Поэтому Управляющая компания технико-внедренческой зоны уделяет особое внимание привлечению кадров. Одной из форм такой работы стали регулярные экскурсии для старшеклассников городских школ. Цель экскурсий – познакомить с направлениями деятельности инновационных компаний, реализующих свои проекты в ОЭЗ, способствовать профориентации будущих абитуриентов технических вузов, выбору ими профессий инженерной направленности.

На этот раз о создании технико-внедренческой зоны в Дубне, истории ее развития, сегодняшнем дне и перспективах учащимся 10 «А» класса гимназии №11 рассказал заместитель по инвестициям и инновациям генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков. Ребята узнали о том, в каких компаниях-резидентах работают студенты и выпускники университета «Дубна» и других вузов страны, в каких проектах участвуют, какие профессии здесь востребованы, а также о возможностях, предоставляемых в ОЭЗ «Дубна».

– В следующем году ребята будут выбирать профиль обучения, в том числе, программирование, – говорит классный руководитель 10 «А», учитель истории Антон Никоноров. – Полученная информация обязательно сыграет свою роль, ведь сейчас они находятся в том возрасте, когда уже нужно определяться с будущей профессией. Конечно, результаты мы увидим гораздо позже. Но уже плюс в том, что в Дубне есть такие высокотехнологичные производства, на которых наши гимназисты, закончив вузы, могли бы трудоустроиться и применить свои знания. Надеемся, что в течение года сможем побывать на некоторых из них.

Школьники посетили постоянно действующую выставку проектов резидентов, смогли получить всю интересующую их информацию, которая поможет выбрать сферу деятельности, ответы на свои вопросы. Напомним, что подобные экскурсии запланированы как для подшефных ОЭЗ гимназий №3 и 11, для других школ города, где есть профильные классы ИТ направленности, с физико-математическим и социальным уклоном, так и для студентов университета «Дубна». В их маршруты, кроме выставки инновационных проектов резидентов и территории ОЭЗ, включены посещения предприятий инвесторов, встречи с потенциальными работодателями – руководством компаний-резидентов.