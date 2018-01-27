Утро андеграунда: роль Валентина Хруща в новой одесской школе живописи

Валентин ХРУЩ

24 января 1943 г. – 24 октября 2005 г.

Можно только гадать, какую роль в жизни художника играет то или иное событие. Но для всех почитателей таланта Валентина Дмитриевича Хруща, несомненно, важен тот момент, когда мальчик Валя, мечтавший стать смотрителем маяка, впервые взял в руки краски, чтобы навсегда вписать свое имя в историю мировой живописи.

По собственному признанию, он рано понял, что есть «официальная жизнь», а еще интереснее – «неофициальная», и выбрал вторую. Он не был бунтарем-революционером, но никогда не плыл по течению, предпочитая СВОЮ дорогу и в жизни, и в искусстве.

Родился в оккупированной Одессе. Начал выставляться с 14 лет. Увидев акварели Врубеля, называл традиционное советское искусство «тухлым». Устраивал квартирные вернисажи. Вместе со Станиславом Сычевым провел летом 1967 года первую в СССР неофициальную, «заборную» выставку (задолго до знаменитой «бульдозерной»).

С 1981 года работал в Москве. Вошел в творческий союз художников на Якиманке. Был приглашен для организации выставочного зала в Беляево.

Его работы представлены в постоянной экспозиции ЮНЕСКО в Париже и национального музея Вены, находятся в музеях и частных коллекциях в России, Украине, Германии, Швеции, Испании, Японии, Австралии, Израиле, Канаде, Мексике, Финляндии, Швеции, США, продавались на аукционах Sotheby's, Phillips.

В родной Одессе он давно стал живой легендой. «Картины Хруща — утро андеграунда», – говорят одесситы. По отзывам критиков, «ощущается уникальная роль В.Хруща в формировании того феномена, который нередко называют новой одесской школой живописи». Не случайно Валентин Дмитриевич, получивший к тому времени российское гражданство, был единственным представителем от России на первом международном симпозиуме живописи и графики в рамках Независимой европейской инициативы художников, проходившем в Одессе. А в 2017 году одна из одесских улиц была названа именем Валентина Хруща.

В его творчестве нет запретных тем, он органичен и правдив в своих портретах, натюрмортах, пейзажах, равно как в работах на библейские сюжеты, в обращениях к греко-римской мифологии, в деревянных миниатюрах…

Адреса и названия его выставок – коллективных и персональных – можно перечислять долго. Проще назвать города, хотя бы некоторые: Одесса, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Тверь, Дубна и, конечно, Кимры – место, ставшее для Валентина второй родиной почти на четверть срока, отпущенного ему судьбой…

Есть люди, о которых нельзя сказать «был». Валентин Хрущ из их числа. Он ЕСТЬ, пока есть его картины, пока живы его друзья.

Фото Сергея Гора