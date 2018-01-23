Управление соцзащиты о повышении прожиточного минимума

• на душу населения – 12 156 рублей,

• для трудоспособного населения – 13 478 рублей,

• для пенсионеров – 9 071 рублей,

• для детей – 11 881 рублей.

Величина прожиточного минимума применяется для назначения следующих мер социальной поддержки:

• ежемесячного пособия на ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения;

• ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения;

• единовременного пособия при рождении ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения;

• ежемесячного пособия детям-инвалидам, если среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения, за исключением - детей-инвалидов или ВИЧ-инфицированных детей одинокой матери,

- детей-инвалидов, потерявших единственного родителя, одного из родителей

или обоих родителей,

- детей-инвалидов или ВИЧ-инфицированных детей, оставшихся без

попечения единственного родителя, одного из родителей или обоих

родителей в связи с лишением их родительских прав;

• государственной социальной помощи:

1. Для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых, по независящим от них причинам, ниже величин прожиточных минимумов (величины прожиточного минимума), установленных (установленной) в Московской области для основных социально-демографических групп населения (соответствующей основной социально-демографической группы населения);

2. Для семей, состоящих из пенсионеров и одиноко проживающих пенсионеров, среднедушевой доход которых менее 150 процентов величины прожиточного минимума для пенсионеров;

3. Для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, и одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, среднедушевой доход которых менее 200 процентов величины прожиточного минимума для пенсионеров;

• студенческого пособия в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения (без учета доходов – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, признанными инвалидами);

• экстренной социальной помощи, в случае, если среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) менее величины прожиточного минимума на душу населения;

• материальной помощи на погребение, в случае, если среднедушевой доход семьи менее двух величин прожиточных минимумов на душу населения, либо если среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина менее двух величин прожиточных минимумов для основной социально-демографической группы населения, к которой относится заявитель;

• бесплатного зубопротезирования неработающим пенсионерам, среднедушевой доход семьи которых менее двух с половиной кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;

• обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением неработающих ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, пенсионеров без льготного статуса в случае, если их среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;

• доплаты к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и старше в случае, если среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) менее двукратной величины прожиточного минимума на душу населения (пенсионера);

• ежемесячной денежной компенсации гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если среднедушевой доход семьи пенсионеров (одиноко проживающего пенсионера) менее двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров.

Ознакомиться с условиями предоставления мер социальной поддержки можно в Дубненском управлении социальной защиты населения по адресу: г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а (адрес сайта: dubna.msr.mosreg.ru), либо в МФЦ по адресу: г.Дубна, ул. Балдина, д. 2, ул. Свободы, д.20.