«ТЕНЗОР» готовится к конференции

Свои предложения могут вносить все желающие. В феврале-марте в каждом цехе и отделе АО «ТЕНЗОР» состоится обсуждение проекта договора. На собраниях будут выбраны делегаты на конференцию: по одному от каждых десяти работников или от подразделения (если в нем менее десяти человек).

По словам председателя профсоюза ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР» И.Б. Нелюбиной, составление нового коллективного договора требует большой предварительной подготовки. Этим занимается специальная комиссия, в состав которой вошли на паритетных началах представители правления АО «ТЕНЗОР» и первичной профсоюзной организации: по пять человек с каждой стороны. Помимо сбора предложений и дополнений от работников предприятия, необходимо изучить все изменения в действующем трудовом законодательстве, учесть особенности экономической ситуации и перспективы по загруженности завода (имеющиеся и планируемые контракты, объемы заказов и т.д.).

- Коллективный договор - основной внутренний документ, формулирующий принципы социального партнерства руководства завода и трудового коллектива, - подчеркнула Ирина Борисовна. - К его подготовке мы привлекаем специалистов по самым разным направлениям: экономистов, юристов, инженеров по охране труда... Важно учесть все аспекты взаимоотношений в рамках рабочего процесса. Это не только вопросы занятости и размер заработной платы, но также льготы и гарантии по оплате труда, предоставление отпусков, больничных, обеспечение спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты... В приоритете социальные программы: санаторно-курортное лечение, материальная помощь в случае болезни, спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. И, конечно, поддержка молодежи в процессе профессионального становления, приобретения необходимого опыта и навыков, повышения квалификации.

Окончательный вариант коллективного договора на 2018-2020 годы комиссия предоставит работодателю и профсоюзному комитету для подписания в ходе конференции трудового коллектива АО «ТЕНЗОР».

Для справки

В 2018 году будет отмечаться 50-летний юбилей с момента образования в подмосковной Дубне Приборного завода «ТЕНЗОР». Сегодня АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР», с 2017 года – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает мощной конструкторской и производственной базой, высококвалифицированным коллективом. Основные виды деятельности: разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.